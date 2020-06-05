Minik ve yıldız judocular video konferansla ortak çalışma yaptı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle judo antrenmanlarını evde sürdüren judocular, video konferansla farklı ülkeden sporcularla ortak çalışma yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle judo antrenmanlarını evde sürdüren judocular, video konferansla farklı ülkeden sporcularla ortak çalışma yaptı. Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Fransa, Rusya ve Brezilya'dan minik ve yıldız judocular, online antrenmanda birlikte çalıştı. Antrenmana Türkiye'den Düzceli judocular katıldı. Kaynak: AA