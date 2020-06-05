Minik ve yıldız judocular video konferansla ortak çalışma yaptı Koronavirüs salgını nedeniyle judo antrenmanlarını evde kalarak sürdüren dört ülkenin judocuları, video konferans ile ortak çalışma gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle judo antrenmanlarını evde kalarak sürdüren dört ülkenin judocuları, video konferans ile ortak çalışma gerçekleştirdi.

Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Rusya ve Brezilyalı minik ve yıldız kategorilerindeki judocular koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde sürdürdükleri antrenmanları, video konferansa taşıdılar.Türkiye'den Düzceli judocuların katıldığı, online olarak gerçekleşen ortak çalışma antrenmanı hiçbir engelin sporu ve çalışmayı engelleyemeyeceğini gösterdi. Salonlara dönmenin özlemi ile ev çalışmalarını sürdüren minik ve yıldız judocular, salgın sürecinin son bulmasıyla birlikte müsabaka faaliyetlerine hazırlanmış olarak dönmek için form tutuyorlar.

Kaynak: DHA