Minik tiyatrocular turnede

26.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:53

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Yunus Emre İlkokulu öğrencileri okulları gezerek oyun sahneliyor.



Öğretmenler Fatma Gül Göktaş ve Müjdat Azar nezaretinde çalışan 4/L ve 4/D sınıfının öğrencileri, iki ayrı oyun ile ilçe okullarında gösteri yapıyor. İlçe merkezindeki okullardan başlayarak turne yapan öğrenciler, 5 okula giderek oyun sahneledi. Hedefleri köy okullarına da gitmek olan ekip haziran ayına kadar bütün okullara ulaşmayı planlıyor. Bursa il merkezindeki okullara da gidecek olan ekip heyecanla çalışıyor. Kendini ifade etme ve özgüven başta olmak üzere bir çok alanda kendilerini geliştiren çocuklar mutlu. Çeşitli derneklerden de teklif alan ekip, farklı izleyici kitlesiyle buluşmanın heyecanını yaşayacak. - BURSA

Kaynak: İHA