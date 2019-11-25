Minik tenisçiler profesyonelleri aratmadı

25.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:11

Osmangazi Belediyesi'nin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği Osmangazi Kış Kupası 8 Yaş Tenis Turnuvası'nda katılım açısından Türkiye rekoru kırıldı. Toplam 240 sporcunun katıldığı turnuvada, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi.



Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde 22-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Osmangazi Kış Kupası 8 Yaş Tenis Turnuvası final karşılaşmalarıyla sona erdi. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvada küçük sporcular, kortta profesyonel sporcuları aratmadı. Grup maçlarından itibaren büyük bir heyecana sahne olan turnuva, hafta sonunda oynanan yarı final ve final karşılaşmaları ile tamamlandı.



Final maçlarını izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi. Osmangazi Belediyesi olarak tenis sporunun yaygınlaşmasını sağlamak adına önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Dündar, "Bursa'ya kazandırdığımız Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri sayesinde çok daha fazla kişi tenis sporunu yapma imkanı buldu. Bu tesisimizde küçük yaş gruplarındaki çocuklarımız için turnuvalar düzenliyoruz. Bu yaş kategorisine 240 sporcu katılarak Türkiye rekoru kırıldı. Bundan dolayı özellikle ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Ailelerimiz çocuklarına sahip çıkıyor ve spor yapmalarını sağlıyor. Böylece geleceğimize sahip çıkmış oluyoruz. Bütün çocuklarımıza spor ve eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA