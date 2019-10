Minik tekvandoculardan Mehmetçiğe destek

10.10.2019 15:31

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eğitim gören minik tekvandocular, Suriye'de terör örgütleri ile mücadele eden Kahraman Mehmetçiğe "Her şey vatan için ve Her Türk asker doğar" diyerek çizdikleri katalar ile destek verdi.



Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 'kuşak terfi' törenine katıldı, sınavda başarılı olan sporculara diplomalarını verdi. Spor Akademisinde düzenlenen törene Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün yanı sıra Spor Koordinatörü Selami Tanış, Özel Kalem Müdürü Zekeriya Çetin, birim müdürleri, hocalar, öğrenciler ve veliler katıldı. Kuşak sınavında başarılı olan öğrenciler kata gösterisi yaptı. Kata çizerken ise Suriye'de kahramanca terör örgütleri ile mücadele eden Mehmetçiği de unutmadı. Minik judocular, her hareketlerinde, "Vatan size minnettar, Her şey vatan için ve Her Türk asker doğar" diyerek katalarını çizdi.



Minik sporcuların anlamlı hareketlerinin gurur verici olduğunu ifade eden Başkan Şener Söğüt, kuşak sınavlarında başarılı olan sporculara diplomalarını verdi. Diploma takdiminde sporculara seslenen Başkan Söğüt, "Sizlerden başarı bekliyorum" dedi. Çocuklar için hazırladıkları modern salonlarda 14 branşta 15 bin kişiye eğitim verdiklerini belirten Başkan Söğüt, "Destek bizden, başarı sizlerden. Sağlıklı bir yaşam ve sosyal anlamda sizlere büyük katkısı olacaktır" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA