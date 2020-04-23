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Ziraat Bankası, 23 Nisan, Spor, Haber

Minik taraflarlar 23 Nisan'ı evlerinde kutladılar

Efeler Ligi'nin güçlü ekiplerinden Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün Zirve Taraftar Grubu, düzenledikleri etkinlikle minik taraftarlara 23 Nisan coşkusunu yaşattı.

23.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:24
Minik taraflarlar 23 Nisan'ı evlerinde kutladılar

Efeler Ligi'nin güçlü ekiplerinden Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün Zirve Taraftar Grubu, düzenledikleri etkinlikle minik taraftarlara 23 Nisan coşkusunu yaşattı.

Saha dışı yapılan organizasyonlar ile büyük beğeni toplayan Ziraat Bankası Spor Kulübü, 23 Nisan için taraftarları ile "23 Nisan Köşesi" etkinliği gerçekleştirerek miniklere 23 Nisan coşkusunu derinden yaşattılar.

Karantina günlerinde bu coşkuyu üst seviyede yaşayan minik taraftarlar atkıları ve bayrakları ile "23 Nisan Atatürk'ü Anma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı kutladı.

Ziraat Bankası Zirve Taraftar Grubu üyesi Gökhan Iğdır, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Sezon boyunca taraftar grubu olarak takımımızı tribünlerden destekledik. Şimdi evlerden destekleme vakti diyerek çocuklarımıza ay-yıldızlı bayrağımız, formamız ve atkımız ile güzel bir 23 Nisan anısı yaşatmak adına böyle bir organizasyon gerçekleştirmek istedik. Çocuklarımızın bu köşeyi hazırlarken gözlerindeki mutluluk bizleri de fazlasıyla mutlu etti" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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