Minik Suriyeli Kolunu Yem Makinesine Kaptırdı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kolunu yem makinesine kaptıran 3 yaşındaki Suriye uyruklu Nede, yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Balabanlı mahallesindeki özel bir çiftlikte işçi olarak çalışan Suriyeli Ammuna ve Hamud Alabas çiftinin 3 yaşındaki kız çocuğu Nede, işçiler uyuduğu sırada oyun oynarken kolunu yem makinesine kaptırdı.



Çığlıklar üzerine Alabas çifti çocuklarını Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kolu ve çenesinde kırıklar oluştuğu tespit edilen Nede müdahalenin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Nede'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Alabas çiftinin ülkelerindeki iç savaş ve terör tehdidi nedeniyle üç yıl önce Şanlıurfa'ya geldikleri çocukları olan Nede'nin de Türkiye'de doğduğu öğrenildi.