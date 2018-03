Minik Sudenaz'ın Ailesinden Örnek Davranış

Sivas'ta beyninde tespit edilen tümörün alınması için 100 bin lira gereken 8 yaşındaki Sudenaz Doğruyol, hayırseverlerin yaptığı yardımla İstanbul'da ameliyat oldu.Doktorların 'yaşamaz' dediği Sudenaz, sağlığına kavuşacağı günü heyecanla beklerken, baba Nuh Doğruyol'da desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederek artık para göndermemelerini istedi.

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Sudenaz Doğruyol geçtiğimiz hafta rahatsızlanınca ailesi tarafından götürüldüğü hastanede beyninde tümör olduğu tespit edilmişti. Sivas, Kayseri ve İstanbul'da yapılan tetkiklerde beynindeki tümörün bir an önce alınmaması halinde minik kızın her an ölebileceği öğrenilmişti. Ameliyatın orada yapılmayacağını anlayan aile kızını tedavi için İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye getirdi. Burada ameliyatın yapılabileceğini ancak ameliyatın maliyetinin çok yüksek olduğunu öğrenen aile, hayal kırıklığına uğramıştı. Bunun üzerine sosyal medya başlatılan kampanyalar ve İhlas Haber Ajansı'nın haberinin üzerine hayırseverler seferber oldu.

Doğruyol ailesinden örnek davranış

8 yaşındaki minik Sudenaz'ın ameliyatı için gerekli olan 100 bin lira kısa sürede toplandı ve geçtiğimiz gün İstanbul'da ameliyat oldu. Birgün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan minik kızın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Doktorların yaşamasına ihtimal vermediği Sudenaz, sağlığına kavuşacağı günü heyecanla bekliyor. Baba Nuh Doğruyol kızının tedavisi için gerekli olan paranın toplandığını ve fazla gelen kısmını geri göndermeye çalışacaklarını söyledi.

"Yardımlardan dolayı herkese çok teşekkür ediyoruz"

Sudenaz'ın durumunu anlatan baba Nuh Doğruyol,"Bizim zaten ilk başta belliydi durumumuz. Çocuğumuzun rahatsızlığından dolayı Sivas'tan Kayseri'ye Kayseri'den de tekrar buraya geldik. Buraya geldik burada Allah razı olsun hocamız çocuğun ameliyatını yapacağını söyledi. Onun içinde bayağı yüklü bir para gerekiyordu. Bizim de durumumuz sıkıntılı olduğu için temin edemiyorduk. Bir kampanya başlattık sosyal medya üzerinden Allah razı olsun herkesten yardımlarını esirgemediler. Bizlere yapmış oldukları bütün yardımlardan dolayı herkese çok teşekkür ediyoruz. Çocuğumuz ameliyattan çıktı. Sağlığı çok güzel. Her hangi bir tehlikesi yoktur. Gayet iyiye gidiyor. Yurt dışından, yurt içinden çok güzel tepkiler aldık, çok güzel destekler aldık. Herkese duyarlı oldukları için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

" İhlas Haber Ajansı'na da çok teşekkür ediyoruz"

Desteklerinden dolayı İhlas Haber Ajansı'na teşekkür eden baba Doğruyol,"Bu süreçte bizlere destek olan İhlas Haber Ajansı'na da çok teşekkür ediyoruz. Çok ilgilendiler sağ olsunlar. Bizi yalnız bırakmadılar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hocamla görüştük hiç bir sıkıntı kalmadı. Hastaneden çıkış sürecimiz belli değil. Hocam belirleyecek ne zaman çıkacağımızı. Daha 10 günlük bir tedavi süreci var herhalde" dedi. - İSTANBUL