Minik sporculardan rehabilitasyon merkezine ziyaret
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Minik sporculardan rehabilitasyon merkezine ziyaret

Çankırı'da, "Her Çocuk Özeldir" Projesi kapsamında çoklu branş eğitimi alan minik sporcular, rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

31.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:38
Minik sporculardan rehabilitasyon merkezine ziyaret

'da, "Her Çocuk Özeldir" Projesi kapsamında çoklu branş eğitimi alan minik sporcular, rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Proje koordinatörü ve Orta Gençlik ve İlçe Müdürü Ahmet antrenörlüğünde farklı spor dallarında eğitim alan minik sporcular, Eldivan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi sakinlerini ziyaret ederek, onlarla oyunlar oynayıp spor faaliyetleri gerçekleştirdi.

Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturabilmek amacıyla ziyaret gerçekleştirildiğini söyledi.

Çocuklarla spor faaliyetlerine devam edeceklerini anlatan Çınar, "Yapılan ziyaret ve farkındalık etkinliklerinde bizlere kapılarını açan rehabilitasyon merkezi müdüresi Hilal Gökmen ve onun nezdinde personele etkinlik ve ziyarette mutluluğumuza ortak olan Spor Hizmetleri Müdürü Ekrem Şahin'e ve özverili olarak projeyi yürüten antrenör arkadaşlarım İlkay Karamurat ve Rıza Güneştekin'e çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA
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