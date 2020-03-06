Minik sporculardan Mehmetçiğe destek
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Minik sporculardan Mehmetçiğe destek

Çankırılı minik sporcular, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerleri andı.

06.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:22
Minik sporculardan Mehmetçiğe destek

Çankırılı minik sporcular, 'nin kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerleri andı.

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Antrenörü Ahmet 'ın antrenörlüğünde eğitim alan "Her çocuk özeldir, çoklu branş eğitim" öğrencileri, salonunda ellerinde Türk bayrağıyla İstiklal Marşı'nı okudu, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Yetiştirdiği sporcuların gelecekte Türk bayrağını dünyada temsil etmesini ümit ettiğini dile getiren Çınar, "Minik sporcularımızla Mehmetçiğin yanında olmak, onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek anlamında etkinlik gerçekleştirdik. Desteğimizle, gayretimizle ve dualarımızla her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız." dedi.

Öte yandan küçük sporcuların birer mektup yazarak İdlib'de görev yapan askerlere gönderdiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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