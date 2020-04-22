Minik sporculardan 23 Nisan mesajı Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan Erzurumlu minik sporcuların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medyada paylaştıkları videolar gülümsetti.

Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan Erzurumlu minik sporcuların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medyada paylaştıkları videolar gülümsetti.

Nenehatun Ejder ve Sevgi Spor Kulübü Short Track sporcuları ve antrenörleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı münasebetiyle korona virüs nedeniyle evlerinde coşkuyla kutladılar. Minik sporcuların paylaştığı videolar sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.

Minik sporcuların kimisi şiir okuyarak kimisi de şarkı söyleyerek 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı. Miniklerin 23 Nisan coşkusu sosyal medyada ilgi gördü. - ERZURUM

Kaynak: İHA