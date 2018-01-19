Minik Sıla karne gününde toprağa girdi

Beyin tümörüne yenik düşen 10 yaşındaki Sıla, karnesini alamadan son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde beyin tümörüne yenik düşen 4 sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Sıla, karnesini alamadan son yolculuğuna uğurlandı.

6 yaşında beyin tümörü teşhisi konulan ve 12 kez ameliyat masasına yatan İsmet İnönü İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sıla Nur Aksu, dün evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeniyle okul idaresinin girişimleri sonucu öğretmen Ümran Akkurt tarafından evde eğitim almaya başlayan ve ölmeden 1 gün önce Okul Müdürü Şerafettin Şahin ve sınıf öğretmeni İsmail Kapancı ile birlikte doğum gününü kutlayan Sıla Nur Aksu, son hediyesini öğretmeni İsmail Kapancı'nın elinden almıştı.

Hayatını kaybeden Sıla Nur Aksu, Tabakhane Mahallesi'ndeki evinden alınarak Tabakhane Camisi'ne getirildi. Sıla'nın yakın arkadaşı olan ve tabutun başında dua eden Hatice Nurak, iki yıl birlikte okuduğu sınıf arkadaşı için çok üzüldüğünü söyledi.

Sıla'yı iki yıl okuttuğunu söyleyen sınıf öğretmeni İsmail Kapancı, "3. sınıfta rahatsızlığı artınca okul idaresinin ve bizlerin girişimiyle evde eğitim almaya başladı. Son 4 aydır bir bayan arkadaşımız evde eğitim veriyordu. Bir gün önce de kendisine haberi olmadan okul idaresiyle birlikte sürpriz doğum günü yaptık. Çok sevindi, çok mutlu oldu. Bir gün sonra acı haberi alınca çok üzüldük. Kızımızı çok seviyoruz. Sıla kızımızı unutmayacağız" dedi.

"Bugün karnesini götürecektik ama nasip olmadı"

Okul Müdürü Şerafettin Şahin ise, "Sıla derslerince çok başarılı bir öğrencimizdi. Evde eğitim veren Ümran öğretmenimiz haftada iki gün eğitim veriyordu. Evde eğitim aldığından çok mutlu olduğunu, kendisini daha iyi hissettiğini, gülmeyen yüzünün güldüğünü bahsediyordu. 12 kes beyin tümöründen ameliyat oldu, sıkıntılı günler geçirdiler. 2 gün önce doğum gününü yaparak mutlu gününü paylaştık. Bu son bir günümüzmüş, çocuğumuzu bir gün sonra kaybettik. Çarşamba günü doğum gününü yaptıktan sonra öğrencimize sürpriz bir şekilde bugün karnesini götürecektik ama nasip olmadı. Keşke doğum gününde karnesini verseydik. Karnesini alamadan mutlu bir şekilde öldü. Çünkü Çarşamba günü o mutluluğu gözünden okunuyordu. Doğum gününden dolayı yerinde duramıyordu, zıplıyordu. Karnesini alamadan bu dünyadan ayrılmış oldu" şeklinde konuştu.

Minik Sıla, Tabakhane Mahallesi Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.