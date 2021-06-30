Minik Sidar'ın gülüşünü solduran magandaya 25 yıl hapis
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Minik Sidar'ın gülüşünü solduran magandaya 25 yıl hapis

Minik Sidar'ın gülüşünü solduran magandaya 25 yıl hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir düğün töreninde rastgele havaya ateş açarak 3 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılanan sanık, 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir düğün töreninde rastgele havaya ateş açarak 3 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılanan sanık, 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3 Ağustos 2020'de ilçeye bağlı Koçovası Mahallesi'ndeki bir düğün merasiminde meydana gelen olayda, rastgele havaya ateşlenen tabancadan çıkan mermilerden biri 3 yaşındaki Sidar Fırat'a isabet etti. Minik Sidar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden M.Ö. tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Olayın ardından Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık M.Ö. duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Mahkeme heyeti, sanığa 'olası kastla öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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