Minik şefler turşu yaptı

04.10.2019 11:56

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde TPAO Atatürk İlkokulu Anasınıfı öğrencileri, serbest etkinlik faaliyetleri kapsamında turşu yaptı.



Minik öğrencileri, annelerinin kışa hazırlık olarak kurdukları turşuyu okullarında öğretmenleri Türkan Deniz ile beraber yaptı.



Öğretmenleri Türkan Deniz gözetiminde dilimlenen turşuları cam kavanozlara yerleştirirken eğlenen öğrenciler, hazırladıkları kavanozları raflara kaldırdı.



Turşuların hazırlanmasında turşuların tadına da bakarak kontrol eden minik öğrenciler, turşunun neden hazırlandığı ve hazırlanma aşamalarını öğrenme sevincini bir arada yaşadı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA