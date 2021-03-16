Minik şefler mutfakta hünerlerini sergiledi

Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulu'nda gerçekleştirilen etkinliklerle minik öğrenciler hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de yeteneklerini geliştiriyor.

Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulu'nda gerçekleştirilen etkinliklerle minik öğrenciler hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de yeteneklerini geliştiriyor.

Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulu'nda öğrenciler mutfağa girerek öğretmenleri eşliğinde kurabiye yaptı. Mutfak saati etkinliği ile çocukların küçük yaşta doğru beslenme alışkanlığı kazanmaları ve birbirinden lezzetli yemeklere imza atmaları için küçük şefler hünerlerini sergiledi. Yaptıkları nefis kurabiyelerle öğretmenlerinden tam not alan minik şefler, eğlenceli vakit geçirirken, kurabiyelerin sofraya olan yolculuğunu uygulamalı olarak öğrenmiş oldu.

Gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların el becerilerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Nezaket Kreş Okulu öğretmenleri, "Kreşimizde çocuklarımızın yüzlerini güldürürken öğrenmelerini sağlıyoruz. Burada çocuklara hayal güçlerini ve el yeteneklerini geliştirmeleri için eğitim veriyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliklerle çocuklarımız ürünleri bizzat kendileri yaparak hem hayata hazırlanıyor hem de becerilerini keşfetmelerine olanak sağlanıyor. Ayrıca pasta, kek ve kurabiye yapmayı öğrenen çocuklarımızın bir yandan da özgüvenleri gelişiyor. Nezaket Okulumuzda çocuklarımızın her alanda gelişim sağlamaları için hizmet vermeye devam edeceğiz" dediler. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı