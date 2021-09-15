MİNİK SANATSEVERLER KATILIM BELGELERİNİ ALDI 15 2021, 10: 01 - Haberler
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MİNİK SANATSEVERLER KATILIM BELGELERİNİ ALDI 15 2021, 10: 01

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MİNİK SANATSEVERLER KATILIM BELGELERİNİ ALDI 15 2021, 10: 01

Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tiyatro Birimi'nin yaz atölyesi çalışmaları sona ererken minik sanatseverler katılım belgelerini eğitmenlerinin elinden aldılar.

Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tiyatro Birimi'nin yaz atölyesi çalışmaları sona ererken minik sanatseverler katılım belgelerini eğitmenlerinin elinden aldılar.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 1 ay süren eğlenceli atölye çalışmaları pandemi kurallarına uygun olarak yapıldı. Hem eğitmenlerin hem de öğrencilerin keyif aldığı, Belediye eğitmenleri İlknur Nazlı ve Özgür Yamacı tarafından verilen atölye eğitimlerinde küçük yaş grupları için yaratıcı drama ve çocuk yogası, genç yaş grubu için gençlik tiyatrosu atölyeleri yapıldı. Atölye çalışmalarını başarı ile tamamlayan sanatseverlere katılım belgeleri eğitmenleri tarafından verildi. Eğitmenler Nazlı ve Yamacı başarılı öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devamını dilediler.

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Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 1 ay süren eğlenceli atölye çalışmaları pandemi kurallarına uygun olarak yapıldı. Hem eğitmenlerin hem de öğrencilerin keyif aldığı, Belediye eğitmenleri İlknur Nazlı ve Özgür Yamacı tarafından verilen atölye eğitimlerinde küçük yaş grupları için yaratıcı drama ve çocuk yogası, genç yaş grubu için gençlik tiyatrosu atölyeleri yapıldı. Atölye çalışmalarını başarı ile tamamlayan sanatseverlere katılım belgeleri eğitmenleri tarafından verildi. Eğitmenler Nazlı ve Yamacı başarılı öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devamını dilediler.

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Haber: MİNİK SANATSEVERLER KATILIM BELGELERİNİ ALDI 15 2021, 10: 01 - Haberler
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