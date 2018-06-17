Annesinin Elinden Kayarak Sel Sularına Kapılan Rüzgar'ı Arama Çalışmaları Sürüyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan sele kapılarak gözlerden kaybolan 4 yaşındaki Rüzgar Özdemir için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ÇALIŞMALAR SABAHA KADAR SÜRECEK

İlçede etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Sanayi deresi ve Selendi Çayı'nın birleştiği noktada, 15 Temmuz meydanında sel sularını seyretmek isterken istinat duvarının göçmesi nedeniyle sel sularına kapılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir için ilçeye gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların aralıksız sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Baba Süleyman Özdemir sel bölgesinde fenalaştı. Fenalaşam baba Özdemir'e olay yerinde bulunan 112 Acil Servis Ekipleri müdahalede bulundu.

"DEVLETİMİZ BURADA"

Olayı duyar duymaz Selendi ilçesine gelen AK Parti Manisa Milletvekili ve KİT Komisyon Başkanı Uğur Aydemir, yetkililerden bilgi alarak sel bölgesinde inceleme yaptı. Aydemir, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, devlet olarak ekiplerimiz seferber halinde diyerek; " Manisa'mıza ve Selendi'mize büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah beterinden korusun, büyük bir afet oldu. Çok hızlı yağan yağmur neticesinde, derelerin taşması sonrasında, Selendi'mizi sel bastı ve derelerdeki suyun çok hızlı akması sebebiyle 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir yavrumuz, merakından deredeki suyu görmek için dere kenarına koşturuyor. Orada toprak kayması sonucu kendisi sulara kapılıyor ve şu anda kendisi kayıp durumda. Araştırmalar devam ediyor. Ümitle bekliyoruz inşallah. Selendi üzgün durumda, bizde üzülüyoruz. Acımız çok büyük. İnşallah en yakın zamanda çocuğumuzu buluruz diye dua ediyoruz. Devletimiz burada. Selendi ve Kula Kaymakamlarımız burada, bizde devlet olarak hepimiz seferber olduk. Taşkın sonrasında zarar gören evler ve iş yerlerimizi AFAD müdürlüğümüzün ekipleri ile birlikte çalışmalar devam ediyor. Bütün yaralı en kısa zamanda saracağız. Ama çocuğumuzun kaybolması üzüntülerimizi çok çok artırdı. Maddi boyutuna baktığımız zaman devletimiz bu yaraları sarıyor ama, çocukla ilgili dediğim gibi üzüntümüz çok büyük." dedi.

Aydemir'in sel bölgesinde yaptığı incelemelere, Kula Kaymakamı Osman Güven, Selendi Kaymakam vekili Erkut Pamuk, Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, daire amirleri ve AFAD yetkilileri eşlik etti.

ANNESİNİN ELLERİNDEN KAYARAK SEL SULARINA KARIŞTI

Olay, edinilen ilgiye göre anne Dudu Özdemir, çocukları 4 yaşındaki Rüzgar ve 9 yaşındaki Efe Özdemir ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sağanak yağmura yakalandı. Çocuklarıyla birlikte eve gitmek üzere yolan çıkan anne Özdemir, Sanayi Deresi ile Selendi Çayı'nın kesiştiği bölgede sel sularını izledikleri sırada bulundukları yer çöktü. Annesinin ellerinden kayan 4 yaşındaki Rüzgar Özdemir, dereye düşerek sel suları arasında gözlerden kayboldu. Yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.