Minik ressamlardan 23 Nisan'a özel sanal resim sergisi
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Minik ressamlardan 23 Nisan'a özel sanal resim sergisi

Minik ressamlardan 23 Nisan'a özel sanal resim sergisi
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Paha Biçilemez İstanbul platformu, 23 Nisan'a özel bir sanal resim sergisi düzenleyerek çocukların sanatsal gelişimini destekleyecek bir anı sunuyor.

Paha Biçilemez İstanbul platformu, 23 Nisan'a özel bir sanal resim sergisi düzenleyerek çocukların sanatsal gelişimini destekleyecek bir anı sunuyor.

Mastercard'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Evcil Dostlarımız" ya da "Bahar" olmak üzere iki temadan oluşan sergiye Türkiye'nin her yerinden ve her yaştan çocuk istediği tekniği kullanarak çizeceği resimlerle katılabilecek.

Gönderilen resimlerim sanal galeride bulunan çerçevelerle asılarak yer alacağı sergiye katılmak isteyenler, 31 Mayıs'a kadar www.pahabicilemezistanbul.com üzerinden resimlerini gönderebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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