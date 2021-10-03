Minik ressamlar bakım evini rengarenk yaptı

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Minik ressamlar, Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nin duvarlarını kedi, köpek, çiçek gibi figürler çizerek rengarenk boyadı.

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi rengarenk oldu. Marmaris'in tanınmış ressamı Günseli Top ve öğrencileri bakımevinin duvarlarına birbirinden güzel resimler yaptı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Günseli Top Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler bakımevinin girişine, içerideki bölümlerin duvarlarına kedi, köpek ve çiçek figürleri çizdi.

Marmaris Belediyesi ile bu tür bir etkinliğe imza atmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Ressam Günseli Top, "Çocuklarımız zaten hepsi hayvanları çok seviyor. Böyle bir projede yer almaktan hepsi çok mutlu oldu. Gülerek, eğlenerek, mutluluk içinde resim yaptılar" dedi. Gün boyu süren etkinlikte hayvanlarla da ilgilenen çocuklar 'satın alma sahiplen' çağrısında da bulundu.

Bakımevinin çocuklar tarafından resmedilmesinin çok değerli olduğunu söyleyen belediye yetkilileri ise, "Bu projeyle çocukları ve can dostlarımızı bir araya getirdiğimize inanıyoruz. Onların bakış açılarını, duygularını, düşüncelerini duvarlara yansıtmaları ve bakımevini rengarenk yapması hepimizi mutlu etti" dedi. - MUĞLA