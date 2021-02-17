Minik Recep Talha ve ailesinin hayatı biyonik kulakla değişti

İzmir'de, doğuştan işitme sorunu yaşayan 5 yaşındaki Recep Talha Erel, 2 yıl arayla uygulanan biyonik kulak tedavisiyle duyma ve konuşma yetisine kavuştu.

Torbalı ilçesinde yaşayan Tunahan ve Birdal Erel çiftinin üçüncü çocuğu olarak 2016'da dünyaya gelen Recep Talha, 1 yaşındayken aniden ateşlenince ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

Tetkiklerde herhangi bir klinik bulguya rastlanılmayan minik Talha, ailesiyle evine döndü.

Bir süre sonra bebeklerinin sese tepki vermediğini fark eden Erel çifti, bu kez Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Kulak Burun Boğaz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Tolgahan Çatlı tarafından muayene edilerek tetkikleri yapılan minik Recep Talha'nın iki kulağında yüzde 93 oranında işitme kaybı olduğu belirlendi.

Doç. Dr. Çatlı, yaptığı ileri tetkiklerde Erel'in biyonik kulak yöntemiyle sesle tanışabileceğini aileye iletti ve ardından da tedavi süreci başladı. İki yaşında iken sol kulağına, dört yaşında da sağ kulağına biyonik kulak takılan Recep Talha'nın işitmeye ve konuşmaya başlaması aileyi sevince boğdu.

"Oğlumun 'Baba' demesini bekledim"

Baba Tunahan Erel, AA muhabirine, çocuklarına işitme kaybı teşhisi konulduğunda çok üzüldüğünü belirtti.

Biyonik kulak tedavisiyle yaşamlarının değiştiğini anlatan Erel, şöyle konuştu:

"Yıllarca oğlunun beni duymasını ve konuşmasını bekledim. Oğlum tedaviye kısa sürede yanıt verdi. Duymaya başladı, hem bize hem de çevresindeki seslere tepki veriyor. Bu bizi ailecek çok mutlu etti. Doktorumuz sağ kulağına da aynı tedaviyi uygulama kararı alınca çok sevindik. Artık her ihtiyacını kendisi görüyor. Bakkala bile gidip istediği şeyi söyleyebiliyor. Oğlumun 'Baba' demesini bekledim. Uygulanan tedavi sayesinde artık bana 'Baba gel.' ya da 'Beraber dışarı çıkalım.' diyor. Hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum."

"Sağlık Bakanlığı hep yanımızda oldu"

Anne Birdan Erel ise oğlunun ilk kez kendisini duyup gülümsediği günü hala unutamadığını ifade etti.

Çocuklarına uygulanan biyonik kulak tedavisi sayesinde ailecek yüzlerinin güldüğünü dile getiren anne Erel, "Bir anne olarak en büyük hayalim onunla konuşmaktı. İlk ameliyattan sonra beni duymaya başladı. Özellikle ikinci ameliyattan sonra özel eğitim merkezinde gördüğü destek sayesinde artık konuşmaya da başladı. Hem ameliyat sürecinde hem de biyonik kulağın tedarik edilmesinde Sağlık Bakanlığı bizim hep yanımızdaydı. Hiçbir ücret ödemedik. Artık oğlumla bol bol konuşup, sohbet etmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

"Biyonik kulak tedavisini öneriyorum"

Doç. Dr. Tolgahan Çatlı da Recep Talha bebeği ilk gördüğünde annesinin gözyaşlarının kendisini çok etkilediğini vurguladı.

Tedavi sürecinde ailenin her zaman kendisine destek olduğunu vurgulayan Çatlı, "İki yıl arayla yaptığımız biyonik kulak ameliyatı sayesinde hastamız yeniden duymaya başladı. Aslında iki kulaktan da bu ameliyatı olması riskli bir durumdu ama çocuğumuza yapacağı faydayı düşündüğümüz zaman biz bunu göze aldık. Artık çok rahat bir şekilde yaşıtları gibi duyuyor ve konuşuyor." diye konuştu.

Başhekim Vekili Doç. Dr. Sinem Namdaroğlu ise biyonik kulak tedavisinde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olduklarını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi yılda ortalama 80 kişiye biyonik kulak tedavisi uyguladıklarını vurgulayan Namdaroğlu, "Son bir yılda uyguladığımız tedaviyle 25 hastamızın yeniden duymasını sağladık. Tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler