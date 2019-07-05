Minik pehlivanlar ilgi odağı oldu

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, çeşitli kategorilerde devam ediyor.

Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen güreşler, renkli görüntülere sahne oluyor.

Babaları davul zurna ekibinde görev alan 3 yaşındaki Efsane ile 5 yaşındaki ağabeyi Nefes Altıok, bebek küvetine doldurulan bir miktar yağ ile yağlandı.

Daha sonra er meydanında bir süre oyun oynayan, iki kardeş güreşe tutuştu.

İki kardeşin güreşi izleyicilerinde ilgilisini topladı. Baba Cahit Altıok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yıldır er meydanında davul zurna ekibinde görev aldığını ve güreşleri çok sevdiğini söyledi.

İki oğlunun da güreşçi olmasını çok istediğini ifade eden Cahit Altıok, 3 ile 5 yaşındaki çocuklarını kispet giydirerek er meydanına getirdiğini aktardı.

Rakibini 1 dakikada yendi

Edirneli pehlivan Serkan Makas ise günün en hızlı güreşini yaptı.

Küçük orta küçük boyda güreşen Serkan Makas peşrevi sonrası rakibiyle güreşe tutuştu.

Yaklaşık bir dakikada rakibini paça kazıkla yenen Edirneli Serkan, sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

Sıcak hava etkili oluyor

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar, rakiplerinin yanı sıra sıcak hava ile de mücadele ediyor.

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü kentte, güreşçiler sarf ettikleri efor ve vücutlarındaki zeytinyağı nedeniyle sıcağı daha fazla hissediyor.

Er meydanının bulunduğu Sarayiçi adasının etrafından geçen Tunca Nehri'nin oluşturduğu nem yüzünden güreşçiler, rakiplerinin yanı sıra bunaltıcı sıcağa karşı da mücadele ediyor.

Bazı güreşçiler ise zaman zaman er meydanındaki çeşmelerin altında serinlerken bazıları ise er meydanı dışındaki ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıyor.

Meteoroloji verilerine göre hafta sonu Edirne'de sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde seyredecek.

Kaynak: AA