Minik patinin imdadına UEDAŞ yetişti
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Minik patinin imdadına UEDAŞ yetişti

İhlas Haber Ajansı / MURAT SEYMAN - Haberler | Güncel

Minik patinin imdadına UEDAŞ yetişti Balıkesir'de aydınlatma direğine tırmanan kedi, mahsur kalınca imdadına UEDAŞ ekipleri yetişti.

Minik patinin imdadına UEDAŞ yetişti

BALIKESİR - Balıkesir'de aydınlatma direğine tırmanan kedi, mahsur kalınca imdadına UEDAŞ ekipleri yetişti. Minik patinin kurtarılma anları ise vatandaşın cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.

Olay Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yolcupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ağaç aydınlatma direğine tırmanan bir kedi çıktığı yerde mahsur kaldı. Çaresizce miyavlayan kediyi fark eden mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise durumu UEDAŞ ekiplerine bildirdi. Sepetli araçla kurtarma operasyonunu gerçekleştiren UEDAŞ ekipleri, uzun süre aç kalan kediyi mama ve su vererek besledi. Vatandaşın cep telefonu ile görüntü kaydı aldığı olay gülümseten görüntülere sahne oldu.

Minik patinin imdadına UEDAŞ yetişti
Minik patinin imdadına UEDAŞ yetişti
Minik patinin imdadına UEDAŞ yetişti
Minik patinin imdadına UEDAŞ yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT SEYMAN

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