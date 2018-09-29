Minik Patenciler Samsun'da Yarıştı

Artistik Buz Pateni 1919 Atatürk Kupası ve Amatörler Yarışması Samsun'da başladı. Minik patencilerin müsabakaları heyecan dolu anlara sahne oldu.

İlkadım Buz Pateni Salonu, Artistik Buz Pateni 1919 Atatürk Kupası ve Amatörler Yarışması'na ev sahipliği yapıyor. 6 ilden 19 kulüp ve 126 sporcunun katıldığı yarışmalar heyecan dolu anlara sahne oldu. İlk gün yarışlarında dereceye giren minik sporculara ödülleri verildi.

Sporculara başarılar dileyen Samsun Valisi Osman Kaymak, "Bu salonu ilimize kazandıran Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Buz Pateni Federasyonu'nun böyle önemli organizasyonları şehrimize vermesi büyük bir övünç kaynağıdır. Bütün Samsunluları bu gibi etkinlikleri izlemeye davet ediyorum. Bu pateni izlemesi çok keyifli bir spor dalı. Yavrularımız çok hareketler yapıyorlar. Bu salonlarda uluslararası arenada şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek sporcuların yetişmesini ümit ediyoruz. İnşallah bu sporcular bu gibi salonlardan çıkar ve bizler de gururlanırız" dedi.

Konuşmaların ardından Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir tarafından Samsun Valisi Osman Kaymak'a plaket verildi. Turnuva 30 Eylül'de sona erecek. - SAMSUN