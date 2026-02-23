Minik Öykü'nün sınıfında hüzün ve gözyaşı hakim

Muğla'nın Milas ilçesinde Sakarya İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi Öykü Şenli'nin 20 Şubat Cuma günü teneffüste aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesi ilçede büyük üzüntü oluştururken, Öykü'nün sınıfında ise bugün derin bir sessizlik ve hüzün yaşandı.

20 Şubat Cuma günü Sakarya İlköğretim Okulu'nda yaşanan acı olay, ilçeyi yasa boğdu. 5. sınıf öğrencisi Öykü Şenli, teneffüs sırasında aniden fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük Öykü'nün hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haber, ailesi başta olmak üzere öğretmenlerini, okul arkadaşlarını ve tüm ilçeyi derin bir üzüntüye sürükledi.

23 Şubat Pazartesi günü okula gelen öğrenciler, arkadaşlarının yokluğunu derinden hissetti. Öykü'nün sırası boş bırakılmadı; üzerine fotoğrafı konuldu, çiçeklerle süslendi. Sınıf arkadaşları gözyaşlarına hakim olamazken, öğretmenleri de öğrencileri teselli etmeye çalıştı. Sınıfta zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, küçük öğrencilerin yaşadığı acı yürekleri burktu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı