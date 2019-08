Minik Ömer'in ailesi, tedavi için destek bekliyor

17.08.2019 11:41

MANİSA'da yaşayan 4 yaşındaki Ömer Yasir Şahin, 2 yıl önce boğazına kaçan fındık kırıntıları yüzünden nefessiz kalınca beynine 5 dakikadan fazla oksijen gitmediği için konuşma yetisini yitirip, felç kaldı. 1 yıl boyunca fizik tedavi gören minik Ömer'in sağlığı iyiye giderken, ilk adımını atarak "Anne" dedi. Maddi durumu kötü olan ailesi ise çocuğun tedavi masraflarını karşılamakta zorlandıklarını belirterek, hayırseverlerden yardım istedi.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan Hatice Şahin (33) ve İbrahim Şahin (36) çiftinin tek çocuğu Ömer Yasir Şahin'in nefes borusuna, 25 Aralık 2017'de, dışarıda gezdiği sırada, annesinin verdiği fındığın kırıntıları kaçtı. Nefes alamayan minik Ömer, ailesi tarafından hemen Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde çocuğun beynine 5 dakikadan fazla oksijen gitmediği için felç geçirdiği tespit edildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alınan Ömer'in akciğerinden, mercimek tanesi büyüklüğünde 9 fındık parçası çıkarıldı. Hortumla burnundan beslenme sırasında mide kanamaları geçiren Ömer Yasir Şahin, midesinden de ameliyat edildi. Yürüyemeyen, konuşamayan ve kolları kasılı halde kalan minik Ömer, devletin ve birçok hayırseverin maddi desteğiyle, 1 yıl boyunca fizik tedavi gördü. Bu süreçte ailesi, Ömer Yasir Şahin'i hiç yalnız bırakmadı. Bir fabrikada forklift operatörü olarak çalışırken oğlunun başına gelenler sonrası 3 ay hastanede çocuğunun başından ayrılamadığı için işten çıkarılan baba İbrahim Şahin ile ev hanımı anne Hatice Şahin, geçinmek için yakınlarından maddi destek almaya başladı. Tedavi için gerekli ilaçlardan bazıları da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşıladığı ilaçlar listesinde yer almadığı için hayırseverlerin desteğiyle temin edildi. Şehzadeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı aileye, ayda bin 280 lira evde bakım ücreti ödedi. Minik Ömer, 1 yıl boyunca haftanın 6 günü fizik tedavi görüp, ilaçlarını kullanarak her geçen gün iyileşti. Geçen nisan ayında ilk adımını atan Ömer "anne" dedi.

'HER GÜN 2 SAAT FİZİK TEDAVİ GÖRMESİ GEREKİYOR'

Ömer Yasir Şahin'in tedavi sonrası sağlığındaki gelişimden mutlu olan ailesi, sürecin devam edebilmesi için hayırseverlerden bir kez daha destek istedi. Şahin ailesi, devletin 1 yıl boyunca fizik tedaviyi karşıladığını, 1 yıldan sonra yılda 2 ay ücretsiz fizik tedavi desteği verildiğini ancak çocuğun her gün 2 saat fizik tedavi görmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca beyni, beyin hücrelerini ve kasları güçlendiren biri 2 bin 500 lira olmak üzere toplam 4 bin lira tutan ve yurt dışından getirilen, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödemesi kapsamında olmayan 2 aşının da gerekli olduğunu ifade etti. Tüm zamanlarını Ömer Yasir Şahin ile geçirdiklerini ve yakınlarının maddi destekleriyle geçimlerini sağladıklarını söyleyen aile, çocuğun tedavisi için hayırseverlerin desteğine ihtiyaçlarının bulunduğunu belirtti.

'İLK KEZ ANNE DEDİ'

Oğlunun 2 yaşına kadar sağlıklı bir birey olduğunu söyleyen anne Hatice Şahin, "Ne olduysa fındık kırıntılarının nefes borusuna kaçmasıyla oldu. Resmen hayatımız karardı. Eşim çalışamadığı, sürekli oğlumuzun başında durduğu için maddi durumumuz yeterli değil. Devlet 1 yıl boyunca oğlumuzun fizik tedavi ihtiyacını karşıladı. Doktorlarımız fizik tedaviyle iyileşebileceğini söylüyor. Kafasını tutamayan, yastıklarla oturtabildiğimiz oğlumuz, geçen nisan ayında kontrole gittiğimizde ilk adımını attı. Yemek yiyemeyen, başını tutamayan oğlum, destekle ayakta durabilecek duruma geldi. İlk kez 'anne' kelimesini duydum. Dünyada benden mutlusu yoktu. Oğlumla çok güzel, olumlu bir şekilde yol alıyoruz. Uzmanlara göre Ömer Yasir'in günde en az 2 saat kesintisiz fizik tedavi alması gerekiyormuş. Duyarlı vatandaşların bize yardım etmesini istiyoruz. El ele verip Ömer Yasir'i yürütelim" diye konuştu.

'UMUTLARIMIZ YARIM KALMASIN'

İyileşme belirtileri gösteren çocuklarının tedavisi için destek çağrısı yapan baba İbrahim Şahin de, "Devletin bir yıllık ücretsiz sağladığı fizik tedavi süresi bitti. 1 yıldan sonra yılda 2 ay ücretsiz fizik tedavi veriliyor. Ancak Ömer, sürekli fizik tedavi görmeli. Ben çalışamadığım için bunu sağlayacak gücüm yok. Fizik tedavinin 1 saati 100 lira. Doktorlarımız da ancak fizik tedavi ile Ömer Yasir'in gelişim gösterebileceğini söylüyor. Bu zamana kadar getirdik, umutlarımız yarım kalmasın istiyoruz. Hayırseverlerden oğlumuzun tedavisi için destek bekliyoruz" diye konuştu.



Kaynak: DHA