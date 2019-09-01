Minik okçular Bursa'da yarıştı

01.09.2019 15:37

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2019 Zafer Haftası Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bursa'da gerçekleştirildi. 47 ilden 97 kulübün yer aldığı şampiyona, 895 sporcu sayısı ile tarihindeki en yüksek katılıma sahne oldu.



2019 Zafer Haftası Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası, festival havasındaki ödül töreniyle sona erdi. Atıcılar Olimpik Atletizm Stadı'nda 3 gün süren müsabakalar çerçevesinde, klasik ve makaralı yay kategorilerinde 9-10 ile 11-12 yaş gruplarında kulüp ve sporcular mücadele etti. Yarışma sonucunda; 9-10 Yaş Klasik Yay Erkek'te EDOK Spor Kulübü birinci oldu. 9-10 Yaş Klasik Yay Bayan'da ise birinciliği Demka Okçuluk elde etti. 11-12 Yaş Klasik Yay Erkek'te Silivri Okçuluk GSK, 11-12 Yaş Klasik Yay Bayan'da da Vedat Erbay Spor Akademisi, 11-12 Yaş Makaralı Yay Erkek'te Altınok Spor Kulübü, 11-12 Yaş Makaralı Yay Bayan'da Okçular Vakfı Spor Kulübü ilk sırayı alan kulüpler oldu. 9-10 Yaş Klasik Yay Erkek'te Serdar Kaan Küçükçalı, 9-10 Yaş Klasik Yay Bayan'da Melek Naz Alkan, 11-12 Yaş Klasik Yay Erkek'te Mahir Mert Bilsel, 11-12 Yaş Klasik Yay Bayan'da Yağmur Şahin, 11-12 Yaş Makaralı Yay Erkek'te Ali İhsan Tuğrul, 11-12 Yaş Makaralı Yay Bayan'da ise Duru Köse birinci olarak madalya almaya hak kazandı.



Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF) yönetim kurulu üyeleri Metin Gazoz, Cumhur Yavaş ve İzzet Tekeli, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, Büyükşehir bürokratları ve Belediyespor Kulübü yöneticileri de renkli etkinlikte minikleri yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, geleneksel spor dallarından biri olan okçuluğun spor dalı olmaktan öte içinde bir kültürü barındırdığını söyledi. Binlerce yıl öncesinden bugünlere ulaşan geleneksel sporların inanç, örf ve adetlerle şekillenip Türk kültürünün parçası haline geldiğini vurgulayan Çelik, okçuluğun da bu değerlerden biri olduğunu ifade etti.



Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, TOF yönetim kurulu üyeleri Metin Gazoz, Cumhur Yavaş ve İzzet Tekeli, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan ve Büyükşehir Belediyespor yöneticilerinden Ömer Cihat Bay, organizasyonda dereceye girenlere kupa ve madalyalarını takdim etti. Tören, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA