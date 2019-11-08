Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Avcılar'da 9 yaşındaki minik öğrenciyi servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

08.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:20
Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

'da 9 yaşındaki minik öğrenciyi servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.


Avcılar'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Mirzaoğlu'nu servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Hüseyin Y., savcıya verdiği ifadenin ardından "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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