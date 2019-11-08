Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Avcılar'da 9 yaşındaki minik öğrenciyi servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

08.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:20
Minik öğrenciyi ezen sürücü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

'da 9 yaşındaki minik öğrenciyi servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Avcılar'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Mirzaoğlu'nu servis aracıyla ezerek ölümüne sebep olan sürücüsü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Hüseyin Y., savcıya verdiği ifadenin ardından "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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