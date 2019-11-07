Minik öğrencinin ezildiği kazanın ardından yaşan panik anları kamerada

07.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:13

Avcılar'da servis aracının 9 yaşında bir kız öğrenciyi altına alarak ölümüne sebep olduğu kazanın ardından yaşanan panik anları ve koşuşturmaca kameralara yansıdı. Veliler okul yönetimine tepki gösterdi.



Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinden saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, servis sürücüsü H.Y. okul çıkışında öğrencileri almak için aracıyla birlikte bahçeye girdi. Bu sırada kantinden çıkan 9 yaşındaki Eylül M. servisin önüne atladı. Küçük kızı altına alan servis şoförü olayın şokuyla aracını tekrar geriye hareket ettirdi. Bu sırada küçük kızın üzerinden tekrar geçen şoföre veliler ve öğrenciler büyük tepki gösterdi. Minik kız hayatını kaybetti.



Panik anları kamerada



Kazanın hemen ardından yaşanan panik anları ve koşuşturmaca kameralara yansıdı. Görüntülerde, okuldaki öğrencilerin velilerin küçük kızın yardımına koştukları anlar yer alıyor.



Veliler okul yönetimine tepki gösterdi



Yaşanan kazanın ardından veliler okul yönetimine tepki gösterdi. Kazayla ilgili okul müdürünü suçlayan bir veli, "Benim arkam sağlam değil. Benim çocuğumu keyfe keder ölüme terk edemez. Bu müdürün hatasıdır. Öğlenci çocuklar geliyor içeri girecek, sabahki çocuklar çıkacak. Geçen sene toplantı yaptık. Hocam kapıyı kapatma bizim çocuklarımız bu kapıdan girip çıkamaz dedik. Ben kapı açacağım dedi. Arkada ana sınıfının bahçesi vardı. Kapı açtığı için oradan bahçeyi kapattı. Eski şoförler hiç bir çocuğu arka bahçede oynatmazdı. Çocuklar ön bahçede oynardı. Bu yeni servis şoförleri kendi adamları. Şimdi orayı açtı çocuklar gidiyor orada oynuyor. Adam kasıtlı yapmış demiyorum ama burada ihmal varsa bu okul idaresinin suçu" dedi.



Daha önce kendisi de ezilme tehlikesi atlattığını ve okul yönetimini servisler konusunda uyardığını söyleyen bir veli, "Servislerle ilgili müdürlerle de konuşuyoruz. Kaç kez bu çocuklar ezilecek diye uyardık. Söylüyoruz bizi azarlıyorlar. Sürekli para topluyorlar. Geçen yıl beni de eziyordu bir servis. Söylüyoruz ama bizi kale bile almıyorlar. Şimdi çocuk öldü, annenin ciğeri yandı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA