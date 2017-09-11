Minik Öğrencilerin Okul Heyecanı

Erciş ilçesinde yeni eğitim öğretim yılında okul öncesi, ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıflara kayıt olan öğrencilerin bir hafta sürecek "okula uyum eğitimi" başladı.



Cumhuriyet İlkokulu'nda başlayan eğitimlerde ilk kez okula gelen öğrenciler ve velileri büyük heyecan yaşadı.



Veli ve öğrencileri karanfillerle karşılayan okul idareci ve öğretmenleri, öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi.



Eğitim yılının ilk gününde okula gelen öğrencilere karanfil veren okul müdürü Tarkan Elbir, veli ve öğrencilere okulu gezdirerek çeşitli bilgiler verdi.