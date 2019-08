Minik öğrencilerin okul bahçesinde hasat heyecanı

08.08.2019 11:52

Ağrı'da Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulunda eğitim gören öğrenciler, nisan ayında hayata geçirilen "Uygulama Bahçesi Beslenme Dostu Okul Programı" kapsamında ekimini gerçekleştirdikleri bostanda ilk hasadı yapmanın heyecanını yaşadı.

Kentte öğrencilerin teknolojiden uzak, doğayla iç içe olmaları ve sağlıklı beslenmelerine dikkati çekmek amacıyla başlatılan proje kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri, nisan ayında kendileri için okul bahçesinde oluşturulan bostana sebze tohumları ekti.

Ektikleri organik domates, biber, marul, maydanoz ve çilekleri yaz tatili boyunca sulayarak bakımlarını aksatmayan öğrenciler, büyüyen ürünlerini toplamanın sevincini de yaşadı.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğrencilerin mutluluğuna ortak olarak ekim yapılan alanda onlarla domates, salatalık, marul, maydanoz, biber ve fasulye topladı.

Minik öğrenciler büyük emek vererek yetiştirdikleri organik meyve ve sebzeleri toplayıp bostanda birlikte yedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerle oluşturdukları bahçede onların ektiği ürünleri toplamaktan mutlu olduğunu söyledi.

"Her okulun bir organik bahçesi olsun istiyoruz"

Öğrencilerle "Ağrı'da meyve ve sebze yetiştirilemeyeceği" ön yargısını da kırdıklarını ve her okulun bahçesinde organik üretim yapacaklarını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Bu proje bizim için çok büyük mutluluk. En azından öğrencilerimizin çoğu kendi ektikleri sebzeleri ilk defa görüyor, hatta çoğu bunları nasıl toplayacaklarını burada öğrendi. Bu bilincin gelişmesi adına bu proje bizim için çok önemli. Biz bunu ilk defa bu okulumuzda başlattık. Diğer okullarımızda da bu projeyi devam ettiriyoruz. Ağrı'da bundan sonra her okulun bir organik bahçesi olsun, çocuklarımız tarımla uğraşsın istiyoruz. Çocuklarımız sebze ve bitki yetiştirsin. Çocuklarımızı doğal meyve ve sebzelerle buluşturmak, onların bu şekilde beslenmelerini sağlamak adına bu bilinci aşılamak çok önemli. O yüzden bütün okullarımızda bu projeyi yapmak istiyoruz. Bu bölgede meyvede yetiştirilir sebze de. Burada her şeyin yetiştirilebileceğini göstermiş olduk."

Öğrencilerden Sümeyye Turan da tatil boyunca meyve ve sebzeleri sulayarak sabırsızlıkla büyümelerini beklediklerini anlattı.

Muhammet Emin Atar ise "Bilgisayarlar ve sokaklarda oyun oynayacağımıza gelip burada meyve ve sebzelerimizi yetiştiriyoruz. İlkbaharda toprağa tohumları ektik sonra suladık. Bugün de meyve ve sebzelerimizi topladık ve arkadaşlarımızla yiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA