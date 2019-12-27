Minik öğrencileri ısıtan proje
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Minik öğrencileri ısıtan proje

Köy okulundaki eğitim gören ilköğretim okulu öğrencileri, üniversite öğrencilerinin ördüğü atkı ve bereler ile ısınacak.

27.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:13
Minik öğrencileri ısıtan proje

Köy okulundaki eğitim gören ilköğretim okulu öğrencileri, üniversite öğrencilerinin ördüğü atkı ve bereler ile ısınacak.


Gençlik ve Bakanlığı, Kredi ve Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 'Isıtan Eller' projesi kapsamında 'ta öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencileri kendi elleri ile atkı ve bereler ördü. Örülen atkı ve bereler Sivas'ta Merkez ilçeye bağlı Doğanca köyü İlköğretim okulunda eğitim gören miniklere teslim edildi. Minikler kendilerine hediye edilen atkı ve bereler karşısında duydukları mutluluğu, gülücükler saçarak ifade ettiler. - SİVAS

Kaynak: İHA
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