Minik öğrencilere tren yolculuğu Malatya Battalgazi Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99.yıldönümünü kutlamak ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma adına 1.sınıf öğrencilerinin katılımıyla özel bir program düzenlendi.

Malatya Battalgazi Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99.yıldönümünü kutlamak ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma adına 1.sınıf öğrencilerinin katılımıyla özel bir program düzenlendi. Cumhuriyetin ilk yıllarını anlatmak ve Cumhuriyet dönemini yaşatmanın yanı sıra bayrak sevgisini aşılamak için düzenlenen program kapsamında Hacı İbrahim Işık İlkokulu'nda öğrenim gören 1.sınıf öğrencilerine, tren yolculuğu yaptırıldı.



Düzenlenen etkinlik kapsamında Battalgazi Garına getirilen minik öğrencileri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder karşıladı. Minik öğrenciler ile yakından ilgilenen Başkan Güder, çocuklara İstiklal Marşı'nın önemini ve Mehmet Akif Ersoy'u anlattı. Ellerinde Türk Bayraklarıyla Battalgazi Garından Merkez Gara doğru hareket eden öğrenciler, keyifli bir tren yolculuğu geçirdi. Öğrenci velileri programdan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür ileterek, çocukların daha küçüklükten bayram ve vatan sevgisini öğrenmelerinin oldukça önemli olduğuna vurgu yaptılar.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaptığı açıklamada, "İstiklal ve istikbalimizin, milli mücadelemizin sembolü olan İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünü bugün öğrencilerimizle kutluyoruz. Minik çocuklarımız trenle Battalgazi'den merkez gara kadar yolculuk yaptılar ve biz çocuklarımıza hem bugünü hatırlatmak ve hem de bugünü kutlamak istedik. İstiklal ve istikbal mücadelesinde o günkü ecdadımızın kadın, erkek, yaşlı ve çocuk demeden vermiş oldukları milli mücadelenin Mehmet Akif Ersoy tarafından dile getirilişi ve o gün gerek ülke genelinde olsun gerekse bugüne yansıması açısından vermiş olduğu mücadeleyi, Milli şairimiz Mehmet Akif'imiz istiklal marşımızla dile getirmiştir. Kendi ifadesi ile 'Allah istiklal marşını bir daha yazdırmasın' demişti. Onu söylerken ecdadın başına gelen olayların bir daha Türkiye'mizin yaşamaması adına bunu ifade etmişti. Esinlendiği kaynak manevi değerlerimizdir. Özellikle Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ederken mağarada saklandığında Hz. Ebubekir'in telaşı üzerine 'Korkma, Allah bizimle beraberdir' demesinden ilham alan Mehmet Akif'imiz de o gün İstiklal Marşımızı yazmıştır. 99 yıl önce TBMM'de kabul edilmiştir. Biz de verilen bu milli mücadeleye sahip çıkma adına, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızı ilelebet koruma ve kollama adına bugün bu etkinliği düzenlemiş olduk. Akif'in deyimiyle Allah o günleri tekrar bu millete yaşatmasın" dedi.



Başkan Güder'e teşekkürlerini ileten Hacı İbrahim Işık İlkokulu 1-G Sınıfı Sınıf Öğretmeni Nilüfer Zontul Aktaş, "Etkinlikle hem Mehmet Akif Ersoy'un ruhunu yad etmek hem de İstiklal Marşı şuurunu çocuklarda oluşturma adına çok heyecanlı ve gururluyum. Bir eğitimci olarak çocuklarımızın ruhunda bu izleri bırakmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Çünkü onlar bize kanlarının son damlasına kadar mücadele ederek bir vatan bıraktılar. Biz, bu şuuru nesilden nesile aktarmak zorundayız." ifadelerini kullandı.



Program kapsamında minik öğrenciler istiklal marşının 10 kıtasını ezbere okurken, işitme engelli öğrenciler de işaret diliyle minik öğrencilere eşlik etti. - MALATYA

Kaynak: İHA