Minik öğrencilere polis tarafından bilgilendirme yapıldı
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Minik öğrencilere polis tarafından bilgilendirme yapıldı

08.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:25
Minik öğrencilere polis tarafından bilgilendirme yapıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 okulda 285 anaokulu öğrencisine "Polis Kimdir, Maske Mesafe ve Temizlik" konularında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 okulda 285 anaokulu öğrencisine "Polis Kimdir, Maske Mesafe ve Temizlik" konularında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında eğitimlerine evde devam eden çocukların, 2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi 2.yarıyılının başlamasıyla birlikte çocukların polislere karşı duydukları güvenin pekiştirilmesi amacıyla Aydın'da bulunan anasınıfı öğrencilerine maske mesafe kurallarına riayet edilerek "Polis Kimdir?" "Maske, Mesafe ve Temizlik" konulu bilgilendirmede bulundu. 4 okulda 285 çocuğa ulaşılırken, polis logolu yıkanabilir maskeler hediye edildi. - AYDIN

Minik öğrencilere polis tarafından bilgilendirme yapıldı
Minik öğrencilere polis tarafından bilgilendirme yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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