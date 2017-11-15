Minik Öğrencilere Oyun ve Şarkılarla El Temizliği

Alanya Belediyesi'nin "Hijyen Elimizde" projesi, yeni eğitim ve öğretim yılıyla birlikte kreşlerde tekrar başladı.



Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan Hijyen Elimizde projesi devam ediyor. Türkiye'de okul öncesi eğitim kurumlarında El Hijyeni Eğitimi düzenleyen Alanya Belediyesi, Şeker Portakalı Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde minik öğrencilerle buluştu.



Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gıda Mühendisi Sevda Erdoğmuş, "Pek çok alışkanlık gibi erken yaşta edinilen hijyen bilinci de gelecekte bedenen temizliğine dikkat eden bir birey yetiştirmek için son derece önemlidir. Hijyenin başlangıç noktasının doğru el yıkama olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yaş grupları için bu etkinlikleri Belediye olarak önemsiyoruz. Müdürlüğümüz bünyesinde görevli konusunda uzman personellerimizle bu eğitimleri Alanya'daki tüm okul öncesi kurumlara ulaştırmayı planlıyoruz" dedi.



Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafında hazırlanan projeye katılan öğrenciler, oyunlar eşliğinde hem eğlendi hem öğrendi. El hijyenin uygulamalı olarak anlatıldığı eğitimin sonunda öğrencilere hijyen madalyası, öğretmenlere ise katılım belgesi verildi. - ANTALYA