Minik öğrencilere meslek tanıtımı
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Minik öğrencilere meslek tanıtımı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, anaokulu öğrencisi 150 çocuğa meslek tanıtım faaliyeti yaptı.

08.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:40
Minik öğrencilere meslek tanıtımı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, anaokulu öğrencisi 150 çocuğa meslek tanıtım faaliyeti yaptı.


Gaziantep Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince, Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphanesinde ve Bahçeşehir Kolejinde anaokulu öğrencisi 150 çocuğa yönelik meslek tanıtım faaliyeti yapılarak, çocuklara hediyeler verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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