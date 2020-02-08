Minik öğrencilere meslek tanıtımı
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, anaokulu öğrencisi 150 çocuğa meslek tanıtım faaliyeti yaptı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, anaokulu öğrencisi 150 çocuğa meslek tanıtım faaliyeti yaptı.
Gaziantep Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince, Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphanesinde ve Bahçeşehir Kolejinde anaokulu öğrencisi 150 çocuğa yönelik meslek tanıtım faaliyeti yapılarak, çocuklara hediyeler verildi. - GAZİANTEP