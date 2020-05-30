Minik öğrencilere evdeki malzemelerle etkinlik yaptırıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Minik öğrencilere evdeki malzemelerle etkinlik yaptırıyorlar

Türkiye'nin çeşitli illerinde görevli okul öncesi öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan öğrencilerine, her gün düzenledikleri canlı yayınlarla, kaşık, mandal, tuz gibi evdeki malzemelerle farklı etkinlikler yaptırıyor.

Minik öğrencilere evdeki malzemelerle etkinlik yaptırıyorlar
30.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:44

Türkiye'nin çeşitli illerinde görevli okul öncesi öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim alan öğrencilerine, her gün düzenledikleri canlı yayınlarla, kaşık, mandal, tuz gibi evdeki malzemelerle farklı etkinlikler yaptırıyor.

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulunda görevli okul öncesi öğretmeni Nihal Eroğlu, meslektaşlarının desteğiyle minik öğrencileri için "Günün Öğretmeni" projesi başlattı.

Proje kapsamında farklı kentlerdeki yaklaşık 40 okul öncesi öğretmeni, kendi kurdukları internet sitesinde, 3-6 yaş grubu öğrenciler için her gün yaklaşık bir saat çeşitli eğitici, öğretici çalışmalar yapıyor.

İnternet sitesine giren çocukların canlı izlediği çalışmalarla hem çocukların eğitim öğretimlerinin sürdürülmesi hem de eğlenceli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

Etkinliklerde dışarıdan alıma ihtiyaç duyulmaması için her evde bulunan malzemeler tercih ediliyor.

Ücretsiz aktivitelere, Türkiye'nin birçok yerinden öğrenciler katılıyor.

"Çok güzel dönüşler oluyor"

Proje sorumlusu Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenlerin çalışmaya destek verdiğini söyledi.

Öğretmenlerin evlerinde hazırladıkları etkinlik planlarıyla, canlı yayınlarla öğrencilerle buluştuğunu belirten Eroğlu, "Her gün saat 14.00 ve 15.00 arasında bir öğretmen arkadaşımız, kendi hazırladığı program çerçevesinde etkinliklerimizi öğrencilerle buluşturuyor. Bu vesileyle, okul öncesi eğitimi birçok çocuğun evine taşımaya çalıştık." diye konuştu.

Eroğlu, projedeki gönüllü öğretmenlerin okullarda aktif çalıştığını, eğitim müfredatına uygun aktiviteler yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Eğitim programlarımızı bütünleştirilmiş olarak hazırladık. Etkinliklerin 3-6 yaş arası çocuklarımızın tamamına yönelik olması nedeniyle, evde kardeşi olanlar beraber yapabiliyor. Çocuklar ve ailelerinden çok güzel dönüşler oluyor. Her gün aynı saatte tüm hazırlıklarını yapıp bizi bekleyen çocuklar var. Yayına 5 dakika bile gecikmiş olsak 'Bugün yayın var mı? Ne durumdayız?' gibi sorular, çalışma şevkimizi daha artırdı."

Proje için öğretmenlerin çeşitli materyaller hazırladığını, defalarca canlı yayın denemesi yaptığını belirten Eroğlu, "Çocuklara her gün en iyi yayınları sunmayı başardık. Velilerimizden her gün fotoğraf ve videolar geliyor, bizi mutlu eden dönüşler, işimize inancımızı artırdı." dedi.

"Çok keyif alıyoruz"

Projeye destek veren okul öncesi öğretmeni Neslihan Çavuşoğlu da canlı yayınları öğrencilerin heyecanla bekleyip takip ettiğini söyledi.

Canlı yayınlarda, örgün eğitimdekiyle aynı heyecanı yaşadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Her gün büyük bir heyecanla hazırlıklarımızı yapıyoruz. Derslerde kullandığımız materyallerimiz, evde bulunan çok basit malzemelerden oluşuyor. Tahta kaşık, mandal, tuz ve birçok malzemeleri ders anlatırken kullanabiliyoruz. Her öğretmenimiz her gün farklı hikayeler okuyor. Bu da çocukların gelişimi açısından çok önemli. Çok da keyif alıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış Haber
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma Haber
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor Haber
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Uluslararası medya Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Felaketin önüne geçtiler
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Bilim Kurulu Üyesi Demircan: Servis ürünlerinden virüs bulaşma olasılığı pek yok
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
ABD'de polisler şimdi de Los Angeles'ta bir siyahiyi defalarca yumrukladı
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs salgınında 6.770 kişiyi işten çıkardı
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak
Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak
ABD'de siyahi adamı boğarak öldüren polis hakkında daha önce 20'ye yakın şikayette bulunulmuş
ABD'de siyahi adamı boğarak öldüren polis hakkında daha önce 20'ye yakın şikayette bulunulmuş
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Poyraz nedeniyle narenciye ağaçlarındaki meyveler döküldü, fiyatlar bu yıl cep yakacak
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Fenerbahçe Beko'da oyuncular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü Euroleague'e şikayet etti
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Edremit Kazdağları'ndaki köknar ağacı İstanbul'un Fethi'nde büyük rol oynadı
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Şeyma Subaşı koronavirüs nedeniyle aylardır ayrı kaldığı kızı Melisa'ya kavuştu
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Muharrem İnce, programda Erdoğan'ın konuşmasının verilmesi üzerine canlı yayını terk etti
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Bülent Kuşoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Esra Erol Yeliz Yeşilmen Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Minik öğrencilere evdeki malzemelerle etkinlik yaptırıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 11:44:05. #1.15#
title