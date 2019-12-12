Minik Öğrencilerden yerli malı haftası kutlaması

12.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:56

Annelerinin yaptıkları yiyecekleri birbirleriyle paylaşan öğrenciler, giydikleri meyve ve sebze kostümleriyle renkli görüntüler oluştururken, yerli üretimin de önemini kavramış oldu.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Laleli Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Merkez Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Sorumlusu Serap Gücüyen de katıldı. Programda annelerinin yaptıkları yiyecekleri birbirleriyle paylaşan öğrenciler giydikleri meyve ve sebze kostümleriyle de renkli görüntüler oluşturdu. Yerli ürünlerin tüketiminin önemine değinilen program hakkında bilgi veren Merkez Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Sorumlusu Serap Gücüyen, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın bilinçli tüketiciler olarak yetişmesi ve yerli ürünlerin kullanımının önemini belirtmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

Kaynak: Bültenler