Minik öğrencilerden sokak ve yaban hayvanlarına yem desteği

Malatya'nın Darende ilçesinde minik öğrenciler, sokak hayvanları ve kuşlar için yem bıraktı.

Malatya'nın Darende ilçesinde minik öğrenciler, sokak hayvanları ve kuşlar için yem bıraktı.

Özel Hacı Naciye Ateş Okullarında eğitim gören birinci sınıf öğrencileri, soğuk kış günü aç canlı kalmasın diye okulun yanındaki tepelik alanlara hayvanlar için evden getirdikleri yiyecekleri bıraktı.

Sınıf öğretmeni Aziz Öncel, AA muhabirine, öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak ve sokak hayvanları üzerinden farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.

Yemlemede atık yiyecekleri tercih ettiklerini belirten Öncel, hem israfın önüne geçtiklerini hem de yaban hayatının zorlu kış şartlarından daha az zararla çıkmasına katkıda bulunmayı istediklerini vurguladı.

Öncel, öğrencilerin evlerinden getirdiği yiyecekleri paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Küçük yaşta öğrencilerimize çevre bilinci kazandırmaya ve çevrenin bizlere emanet olduğu şuurunu oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Minik öğrencilerden Fazlı Akbaş da hayvanları çok sevdiğini ve kuş yemi getirdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen