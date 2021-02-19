Minik öğrencilerden sokak ve yaban hayvanlarına yem desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Minik öğrencilerden sokak ve yaban hayvanlarına yem desteği

19.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:52
Minik öğrencilerden sokak ve yaban hayvanlarına yem desteği

Malatya'nın Darende ilçesinde minik öğrenciler, sokak hayvanları ve kuşlar için yem bıraktı.

Malatya'nın Darende ilçesinde minik öğrenciler, sokak hayvanları ve kuşlar için yem bıraktı.

Özel Hacı Naciye Ateş Okullarında eğitim gören birinci sınıf öğrencileri, soğuk kış günü aç canlı kalmasın diye okulun yanındaki tepelik alanlara hayvanlar için evden getirdikleri yiyecekleri bıraktı.

Sınıf öğretmeni Aziz Öncel, AA muhabirine, öğrencilerine hayvan sevgisini aşılamak ve sokak hayvanları üzerinden farkındalık oluşturmak istediğini söyledi.

Yemlemede atık yiyecekleri tercih ettiklerini belirten Öncel, hem israfın önüne geçtiklerini hem de yaban hayatının zorlu kış şartlarından daha az zararla çıkmasına katkıda bulunmayı istediklerini vurguladı.

Öncel, öğrencilerin evlerinden getirdiği yiyecekleri paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Küçük yaşta öğrencilerimize çevre bilinci kazandırmaya ve çevrenin bizlere emanet olduğu şuurunu oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Minik öğrencilerden Fazlı Akbaş da hayvanları çok sevdiğini ve kuş yemi getirdiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Özge Özder Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Şehit Antalya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Minik öğrencilerden sokak ve yaban hayvanlarına yem desteği - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 10:54:10. #1.16#
title