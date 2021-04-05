Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına duygulandıran mektup
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Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına duygulandıran mektup

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Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına duygulandıran mektup

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrenciler, yeni tip korona virüs ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yazdıkları duygu dolu mektuplarla teşekkür etti.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrenciler, yeni tip korona virüs ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yazdıkları duygu dolu mektuplarla teşekkür etti.

Silopi Bahçeşehir Koleji 1'inci sınıf öğrencileri, Kalpten Kalbe Bir Yol Projesi kapsamında yazdıkları mektupları, Silopi Devlet Hastanesi Başhekimi doktor Mehmet Tolog aracılığıyla sağlık çalışanlarına gönderdi. Bahçeşehir Koleji 1/A sınıf öğretmeni Hüdanur Gültekin, "Tüm sağlık çalışanlarımız pandemi sürecinde büyük özveriyle ve yoğun bir şekilde görevlerini yerine getirmektedir. Bu süreçte öğrencilerimle beraber onlara destek amaçlı böyle bir çalışma başlattık. Minik yüreklerindeki saf ve temiz duygularını kağıda döktüler. Biz de bunları Silopi Devlet Hastanesi Başhekimi doktor Mehmet Tolog aracılığıyla sağlık çalışanlarına ulaştırdık. Çok mutlu oldular. Minik öğrencilerime teşekkür ettiler" dedi. - ŞIRNAK

Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına duygulandıran mektup
Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına duygulandıran mektup
Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına duygulandıran mektup
Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına duygulandıran mektup
Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına duygulandıran mektup
Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına duygulandıran mektup

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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