Minik öğrencilerden Mehmetçik'e "Sevgi balonu"yla selam

01.11.2019 11:50

Vali Bilal Şentürk, Bahçelievler Anaokulunda minik öğrencilerle birlikte Mehmetçik'e "Sevgi balonu"yla selam gönderdi.



Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile birlikte Bahçelievler Anaokulu öğrencisi Zeynep Ecem Tuncay'ın daveti ile Mehmetçik'e Türk Bayraklı "Sevgi balon"larını uçurup, selam gönderdi.



Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle öğrencilerin hazırladığı "Cumhuriyet" sergisinin açılışının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan "Cumhuriyet" konulu şiir, ront ve defileyi de izleyen Şentürk, çocuklarla tek tek yakından ilgilenerek, çocukların milli ve manevi değerleri öğrenmelerine katkı sağlayan Okul Müdürü Sevgi Uğurlu ve öğretmenlere teşekkür etti.



Malhun Hatun İlkokulu ve Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulunu ziyaretinde öğrencilerin büyük ilgisiyle karşılanan Şentürk, ilgilerini karşılıksız bırakmayarak, sohbet etti.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Şentürk, şunları kaydetti:



"Birinci önceliğimiz iyi insan yetiştirmek olmalı. Çocuklarımızın dimağında iz bırakabilmek için onlara dokunmamız, gözlerine bakmamız, onlara sevgimizi tam olarak göstermemiz lazım. Her çocuğun özelliği farklıdır. Her çocuğu ayrı ayrı tanımanız, onun ilgisine ve özelliğine göre hareket etmeniz lazım. Sizlerin her öğrenciye özgü çalışmalarınızı istiyoruz. Daha etkin öğretme, bilgiye ulaşma yollarını, bilgiyi ayırt etme becerisini uygulayarak öğretelim. Çocuklarımız ilkokuldan başlayarak bir spor branşıyla uğraşsınlar. Fiziksel ve ruhsal sağlık açısından spor şarttır. Spor herkesi bir araya getiren bir güzellik. Çocuklarımızı anlamlı meşgul tutalım. Sorumluluk duygusunu geliştirelim. Çocuklarımıza sorumluluk vererek hayata hazırlayalım."

