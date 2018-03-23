Minik Öğrencilerden Mehmetçik'e Destek Ziyareti

Dörtyol ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere destek vermek için askerleri ziyaret etti.

Şehit Harun Taş İlkokulu 4-6 yaş ana sınıfı idareci, öğrenci ve öğretmenleri, harekata destek amacıyla İlçe Jandarma Komutanlığına gitti.

Burada askerler tarafından karşılanan öğrenciler, beraberinde getirdikleri ve kendi yaptıkları madalyaları askerlere taktı.

İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömer Kabataş, öğrencilerin bu davranışlarının kendilerini duygulandırdığını ifade etti.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren askerler, parkta çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.