Minik öğrencilerden Mehmetçik'e asker selamlı destek

17.10.2019 13:40

Muş'ta ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek verdi.

Kale İlkokulu bahçesinde bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Komando Marşı okudu.

Asker selamı veren öğrenciler, harekatta şehit olan askerleri, isimlerini okuyarak andı.

Okul Müdürü Serkan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla okul bahçesinde etkinlik düzenlendiklerini söyledi.

Yurt içi ile dışında harekata ve askere destek mesajlarının her platformdan yükseldiğini ifade eden Demir, "Öğretmen ve öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda böyle anlamlı bir etkinlik yapmayı planladık. Yüreği kocaman çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Okulumuzdan tüm askerlerimize başarılı ve sağlıklı görevler diliyorum. İnşallah başarılı sonuçlar alarak sağ salim dönerler." dedi.

Okulun 4. sınıf öğrencisi Hüsna Tarhan ise "Barış Pınarı Harekatı'ndaki bütün askerlerimize selamlarımızı iletiyorum. Allah onlara güç ve kuvvet versin." diye konuştu.

Kaynak: AA