Minik öğrencilerden Kovid-19'a yakalanan öğretmenlerine klipli moral
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Minik öğrencilerden Kovid-19'a yakalanan öğretmenlerine klipli moral

16.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:08
Minik öğrencilerden Kovid-19'a yakalanan öğretmenlerine klipli moral

Kayseri'de bir anaokulunun öğrencileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan öğretmenleri için klip hazırladı.

Kayseri'de bir anaokulunun öğrencileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan öğretmenleri için klip hazırladı.

Özel bir anaokulunda görev yapan okul öncesi öğretmeni Sezgi Türkdönmez'ün Kovid-19 olduğu belirlendi.

Okuldan ve öğrencilerinden uzak kalan Türkdönmez'in öğrencileri, öğretmenlerine moral vermek amacıyla velilerinin yardımıyla hazırladıkları klipte duygularını dile getirdi.

"Geçmiş olsun öğretmenim", "Seni çok seviyorum öğretmenim" diyen öğrenciler, klipte öğretmenlerinin bir an önce sağlığına kavuşup okula dönmesini diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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