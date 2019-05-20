Minik Öğrencilerden Kitap Kampanyası

Sivas'ta Gazi Osman Paşa İlkokulu öğrencileri, kampanyada topladıkları kitapları derneğe bağışladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazi Osman Paşa İlkokulu sınıf öğretmeni Yücel Budak'ın yönlendirmesiyle 3-B sınıfı öğrencileri, "Okumak ve Okutmak İçin Haydi Sen de Hikaye Bağışla" adlı kampanya düzenledi.

Öğrenciler kampanya kapsamında okudukları kitapları ve hikaye setlerini okulda topladı. 2 haftalık sürede 5 koli kitap toplayan öğrenciler, bunları Gazi Osman Paşa İlkokulu Müdürü Hasan Koçak ve 3-B sınıfı öğretmeni Yücel Budak nezaretinde Hayat Ağacı Derneğine teslim etti.

Budak, ilkokul birinci sınıftan itibaren yardımlaşma ve dayanışma alışkanlığı kazanan öğrencilerin, ramazan ayında yeni bir kampanya ile çocukları mutlu edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Budak, daha önce de kumbara ve zarflarda para toplayıp, ayrıca oyuncak ve hikaye kitapları ile Hayat Ağacı Derneğine destek olduklarını belirterek, bundan sonra da yardım kampanyalarına devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: AA