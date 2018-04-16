Minik Öğrencilerden İlçe Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret
Mardin'in Midyat ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Medine Cennet Gülleri Anaokulu öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Mardin'in Midyat ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Medine Cennet Gülleri Anaokulu öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Minik öğrencileri makamında kabul eden İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Tuğcu, öğrencilerle yakından ilgilendi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuğcu, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın devletine, milletine bağlı nesiller olarak yetiştirilmesini çok önemsiyoruz." dedi.
Okul Müdürü Abdullah Gegez de öğrencilere kamu kurum ve kuruluşlarını tanıtmak amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.
Ellerinde Tük bayraklarıyla Tuğcu'ya çiçek veren minikler, "İyi ki Varsınız" pankartı taşıdı.