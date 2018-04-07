Minik Öğrencilerden Herbaryum Gezisi

DÜZCE(İHA) – Konurap Anaokulu minik öğrencileri Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryum Müzesini gezdiler.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryum Müzesi gezisinde Konuralp Anaokulu öğrencileri doldurulmuş hayvanlar, odun Anatomisi ve böcek koleksiyonunu orman fakültesi öğrencilerinden bilgilendirmesi ile incelediler. Minikler öğrenciler doğa ve hayvanlarla ilgili bilgiler edindiler merak ettiklerini sordular. - DÜZCE