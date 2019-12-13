Minik öğrencilerden emniyet müdürlüğüne ziyaret
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Minik öğrencilerden emniyet müdürlüğüne ziyaret

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki anaokullarının öğrencileri, Tatvan Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

13.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:25
Minik öğrencilerden emniyet müdürlüğüne ziyaret

'in ilçesindeki anaokullarının öğrencileri, Tatvan Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.


Öğretmenleri eşliğinde Tatvan Emniyet Müdürlüğünün Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan hizmet binasını ziyaret eden minik öğrenciler, ağabey ve ablalarıyla bir araya geldi. Emniyet müdürlüğündeki birimleri tek tek gezen miniklere ikramlarda bulunuldu.


Ayrıca; polis ağabey ve ablaları tarafından minik öğrencilere polisin görevleri hakkında bilgiler verildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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