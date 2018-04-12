Minik Öğrencilerden Emniyet Müdürlüğüne Ziyaret

Gümüşhacıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulamalı Anaokulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü kapsamında Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğrencileri karşılayan ve onlarla tek tek ilgilenen İlçe Emniyet Müdürü Ender Turan, minik öğrencilere polisin görevleri hakkında bilgi verdi.

Çocuklardan herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında, yabancıların kendilerine zarar vermek istediklerini hissettiklerinde hemen polise bilgi vermelerini isteyen Turan, polislerin her zaman onlara yardımcı olacağını ve istedikleri zaman emniyet müdürlüğünü ziyaret edebileceklerini kaydetti.

Turan ve beraberindeki polisler, öğrencilere ikramda bulunarak hatıra fotoğrafı çektirdi.