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Minik öğrencilerden büyük destek

Minik öğrencilerden büyük destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

6 yaş grubu Kuran kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarıyla kursun inşaatına destek oldu.

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DÜZCE (İHA) - 6 yaş grubu Kuran kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarıyla kursun inşaatına destek oldu.

Düzce Müftülüğüne bağlı Fatma Ana Hatun 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursunda eğitim gören minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını İl Müftülüğü koordinesinde yapımı devam eden Kültür Mahallesi 4-6 Yaş Kuran Kursu inşaatı için bağışladı. Öğrencileri bu anlamlı davranışlarından dolayı tebrik eden İl Müftüsü Rüstem Can, öğrencilere, velilerine ve Kuran kursu öğreticilerine teşekkür etti. - DÜZCE

Minik öğrencilerden büyük destek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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